Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn verstopt nostalgische munten

Bezoekers van Avonturenpark Hellendoorn kunnen komend weekend op zoek naar nostalgische munten. In het Overijsselse pretpark worden honderden muntjes verstopt die vroeger gebruikt werden in westerndorpje Silver City. Wie de meeste munten verzamelt, ontvangt een prijs.



Op de dukaten staat Kapitein Geelsnavel, de oude mascotte van Hellendoorn. Speurneuzen mogen de gevonden munten houden als souvenirtjes. Degene met de meeste munten ontvangt vier vrijkaarten voor de halloweenperiode. Voor de tweede en derde plek ligt een verrassingspakket klaar.

Avonturenpark Hellendoorn viert dit jaar Halloween op vijftien dagen tussen 9 en 31 oktober. Op 16, 22, 23 en 30 oktober zijn er halloween-avonden voor personen vanaf 12 jaar. Het park is dan open tot 23.00 uur.



Kelders

"Kom ik in de kelders van het Avonturenpark gewoon munten tegen van het oude themagebied Silver City", schrijft marketeer Eelco Hövels op LinkedIn. "Daar moeten we zeker wat mee gaan doen."



Kapitein Geelsnavel is anno 2021 niet helemaal verdwenen uit het park: hij komt - in een moderne vorm - voor in de onlangs vernieuwde boottocht Jungle Expedition.