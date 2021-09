Disneyland Paris

Disneyland Paris eert creatief directeur met vermelding in Main Street

Disneyland Paris brengt een bijzonder eerbetoon aan Yves Ben Yeta, de vertrekkend creatief directeur van Walt Disney Imagineering Paris. De man, die na dertig jaar bij Disney met pensioen gaat, kreeg een speciale vermelding op één van de ruiten in themagebied Main Street U.S.A.



Ben Yeta wordt voortaan vermeld als medewerker van een tandartspraktijk in de Amerikaanse straat. Zijn naam verscheen onder die van vijf 'leerlingen': Jeff Burke, Tim Delany, Tom Morris, Eddie Sotto, Chris Tietz. Zij waren begin jaren negentig hoofdverantwoordelijk voor het ontwerpen van respectievelijk Frontierland, Discoveryland, Fantasyland, Main Street en Adventureland.

Volgens Disney had Ben Yeta "een sleutelrol bij het creëren en ontwikkelen van Disneyland Paris". Het is voor het eerst sinds de opening van Disneyland in 1992 dat er een specifieke naam aan Main Street wordt toegevoegd. "Een echte erkenning van zijn voortdurende passie en creativiteit."



Inspirerend

Ben Yeta startte in 1990 bij Disneyland Paris als lichtontwerper. In de loop der jaren werkte hij ook voor Walt Disney Imagineering in de Amerikaanse staat Californië en Tokyo Disney Resort. Disney noemt hem in een verklaring "een inspirerende leider, een betrouwbare partner en een mentor voor veel medewerkers".