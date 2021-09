Attractiepark Toverland

Toverland draait coronamaatregelen terug: hekken weg, treinen weer vol

Toverland slaakt een zucht van verlichting nu de meeste coronamaatregelen overboord gegooid kunnen worden. Het Limburgse attractiepark werkte de afgelopen anderhalf jaar noodgedwongen met aparte looproutes, hekken, borden, pijlen, strepen en schotten om te kunnen voldoen aan de coronaregels. Dat is nu allemaal verleden tijd.



Tussen vrijdagmiddag en zaterdagochtend zijn nagenoeg alle corona-aanpassingen teruggedraaid. Hekken en schotten verdwenen. Men nam afscheid van verplichte wandelrichtingen. Geïmproviseerde wachtrijen bij de horecagelegenheden en toiletten zijn weggehaald.

Bij fonteinenshow Katara - Fountain of Magic worden de showtijden weer gecommuniceerd. Bovendien mogen wachtrijen weer vol met mensen staan - zonder afstand - en kunnen de treinen en boten van attracties volledig gevuld worden.



Paaltjes

Voor de directieleden van Toverland komen de veranderingen geen dag te vroeg. Ze staan bekend als coronasceptici die weinig op hebben met het kabinetsbeleid. Niet alle landelijke coronamaatregelen werden dan ook even serieus genomen. Waar andere grote pretparken kozen voor het neerzetten van schermen om afstand te creëren, nam Toverland op veel plekken genoegen met paaltjes met touwen ertussen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.



Begin augustus vorig jaar stopte Toverland nog op eigen initiatief met het houden van anderhalve meter afstand in de achtbaankarretjes, naar eigen zeggen om de wachtrijen sneller door te laten lopen. Het park wist de burgemeester van Horst aan de Maas te overtuigen, maar de veiligheidsregio floot beide partijen al snel terug.



Experiment

In april dit jaar weigerde Toverland deel te nemen aan een Fieldlab-testdag waar het park zich eerder voor had aangemeld. Bij nader inzien zag de directie toch niets in het gebruiken van toegangstests. Het zal voor Toverland dan ook als een opluchting komen dat coronatoegangsbewijzen niet verplicht zijn bij doorstroomlocaties.



Ook bij de overdekte horecagelegenheden met zitplaatsen in de themagebieden Wunderwald en Land van Toos vraagt het park niet om coronabewijzen. Alleen bij bedieningsrestaurant The Flaming Feather, geopend op drukke dagen, ontkomt Toverland er niet aan. Daar moeten bezoekers die binnen willen zitten de QR-code in hun CoronaCheck-app laten zien. Tijdens de Halloween Nights in oktober en november zal dat ook moeten bij een speciaal buffet in restaurant MaMouche.