Walibi Holland

Walibi Holland haalt zitplaatsen weg om geen coronabewijs te hoeven vragen

Walibi-bezoekers die een hapje willen eten in een restaurant komen vanaf dit weekend bedrogen uit. Bij alle overdekte eetgelegenheden in Walibi Holland zijn de zitplaatsen afgesloten of weggehaald. Op die manier voorkomt het pretpark dat er gewerkt moet worden met coronatoegangsbewijzen.



Een vaccinatie-, herstel- of testbewijs is sinds zaterdag 25 september verplicht bij alle horecalocaties in Nederland, met uitzondering van afhaalpunten en buitenterrassen. Van die uitzondering maakt Walibi handig gebruik. Door zitgelegenheden in de restaurants te verwijderen, is er juridisch gezien sprake van afhaallocaties.

Dat geldt voor de horecapunten Club W.A.B, Cock-a-Doodle-Doo, American Café en Haciënda. Bezoekers kunnen hun hamburgers en frikandellen voorlopig alleen opeten op terrassen. Die zijn op sommige plekken overdekt.



Spookhuis

Tijdens de Halloween Fright Nights in oktober zijn volgens Walibi ook geen coronabewijzen nodig. Er is vooralsnog één uitzondering: wie kiest voor de Halloween Dinner Experience in spookhuis The Clinic of walkthrough Campsite of Carnage, zal wel gevraagd worden om de QR-code in de CoronaCheck-app.



Sinds het schrappen van de anderhalve meter afstand is er meer veranderd in Walibi. Zo mogen treinen en bootjes van attracties weer volledig gevuld worden, wat gunstig is voor de capaciteit. Medewerkers zijn bezig met het weghalen van hekken, schermen en borden.



Botsauto's

De Hall of Fame, met onder meer achtbaan Xpress: Platform 13 en souvenirwinkel W.A.B Shop, is voor het eerst in anderhalf jaar toegankelijk zonder bouwhekken en aparte looproutes. Verder zijn de botsauto's Tequila Taxi's weer geopend voor volwassenen. Omdat afstand houden daar niet mogelijk is, mochten sinds vorig jaar alleen kinderen in de autootjes plaatsnemen.



Het pretpark houdt tot de start van het halloweenseizoen wel vast aan de verplichte virtuele wachtrij. Dat houdt in dat bezoekers een ritje in de negen populairste attracties vooraf online moeten reserveren. Wie geen zin heeft om te wachten, kan een Fast Lane-ticket kopen. De meeste wachtrijen voor single riders zijn ook weer open. Daarvoor is geen reservering vereist.