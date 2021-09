Efteling

Even wennen: eindelijk weer volle wachtrijen, tribunes en karretjes in de Efteling

Het is even wennen: na anderhalf jaar zitten de wachtrijen, tribunes en karretjes in de Efteling weer helemaal vol. Dankzij het wegvallen van de verplichte anderhalve meter afstand kan het grootste attractiepark van de Benelux open als vanouds. Dat zorgt voor bijna surrealistische beelden van opeengepakte mensenmassa's.



Sinds het voorjaar van 2020 stond de Efteling vol met borden, hekken en schotten om bezoekers op de geldende coronamaatregelen te wijzen. Behoorlijk sfeerverpestend, gaf Efteling-directeur Fons Jurgens al snel toe. "Als je nou gewoon heel eerlijk hiernaar kijkt, dan kun je niet zeggen dat we hier nou een topproduct aanbieden", was zijn eerste reactie.

Nu kunnen alle aanpassingen eindelijk teruggedraaid worden. Een deel van de onderdelen is al weggehaald, de rest volgt de komende dagen en weken. De Efteling geeft de prioriteit aan het verwijderen van zaken die een beperking opleveren voor de capaciteit, vertelt een woordvoerder aan Loopings.



Schade

Een opvallende wijziging vond bijvoorbeeld al plaats bij de zij-ingang van het Sprookjesbos aan de Pardoes Promenade, waar geen bouwhekken meer staan. Op sommige plaatsen zullen herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden, omdat spatschermen en tape hebben gezorgd voor schade aan de decors.



Dankzij de versoepelingen kunnen ook de voorshows én wachtrijen voor single riders weer overal gebruikt worden. Bij de dubbele familieachtbaan Max & Moritz, geopend in 2020, is het voor het eerst dat die rij toegankelijk is. Beide banen hebben een eigen singleriders-rij, die ingezet wordt om lege zitplaatsen in de treinen op te vullen. De Stoomtrein stopt voor het eerst in anderhalf jaar weer in parkdeel Ruigrijk. Bij de zweefmolens op het Anton Pieckplein zijn alle stoeltjes teruggehangen.



Weilanden

Doordat alle plekken in de karretjes gebruikt kunnen worden, ligt de capaciteit van de attracties fors hoger. Toch waren de wachttijden dit weekend nauwelijks korter dan in juli en augustus. De Efteling laat immers een stuk meer bezoekers toe. Dit weekend was het zelfs zo druk dat er geparkeerd moest worden op weilanden in de buurt. Dat gebeurde voor het laatst twee jaar geleden.



Alle verhalen over coronatoegangsbewijzen hebben duidelijk gezorgd voor een hoop verwarring bij het publiek. Zo stonden zaterdagochtend bij de entree een hoop mensen klaar om de QR-code in hun CoronaCheck-app te laten scannen, in de veronderstelling dat dat verplicht was. Attractieparken zijn echter doorstroomlocaties waar coronabewijzen in principe niet nodig zijn.



Omroepbericht

Een vaccinatie-, herstel- of testbewijs moet in de Efteling op dit moment alleen getoond worden bij binnenrestaurants met zitplaatsen. Bij de hoofdingang klinkt een nieuw omroepbericht waarin de actuele regels worden uitgelegd. De informatie verschijnt eveneens op tv-schermen boven de kaartcontrole.



Officieel zijn coronabewijzen in Nederland ook verplicht bij bioscopen en voorstellingen, maar dat geldt volgens de Efteling niet voor 4D-bioscoop Fabula, het Openluchttheater in het Sprookjesbos en paardenshow Raveleijn. Door die voorstellingen te classificeren als attracties denkt het park de regels te kunnen omzeilen. De gemeente Loon op Zand vindt dat vooralsnog prima.