Tierpark Hellabrunn

Drama in Duitse dierentuin: vier stokstaartjes dood door ingestort hol

In de Duitse dierentuin Tierpark Hellabrunn zijn vier stokstaartjes om het leven gekomen. In de nacht van woensdag op donderdag vond er volgens het park een "tragisch ongeval" plaats in het verblijf van de dieren. Een zelfgegraven slaaphol stortte in, waardoor de stokstaartjes geen lucht meer kregen.



Verzorgers troffen de dieren Ruanda, Quodo, Quimbele en Rafiki donderdagochtend dood aan. Het dierenpark spreekt over "zeer droevig nieuws". In een verklaring wordt uitgelegd dat de grondsoort in het stokstaartjesverblijf juist gekozen was om graven makkelijk te maken en om te zorgen voor een stabiele bodem.

Bovendien werd er roestvrij staal gebruikt om te diep graven te voorkomen. Daarnaast zijn de looproutes voor de verzorgers voorzien van metalen loopbruggen, zodat medewerkers de hollen niet per ongeluk kapotmaken.



Savanne

"Onze vier stokstaartjes hadden geen schijn van kans toen hun hol 's nachts instortte", zegt zoölogisch directeur Carsten Zehrer. "Hoewel dergelijke incidenten ook gebeuren in hun natuurlijke habitat, de Afrikaanse savanne, doet dit ons en onze gasten en sponsors uiteraard heel veel verdriet."



Tierpark Hellabrunn belooft de bodem van het verblijf opnieuw te onderzoeken voordat er een nieuwe groep stokstaartjes geïntroduceerd wordt. Voorlopig blijft het hok leeg.