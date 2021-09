Liseberg

Zweeds pretpark weigert 'te heftige' halloweenreclame

Het Zweedse pretpark Liseberg gaat een bloederige commercial voor het halloweenseizoen niet gebruiken. Van een twee minuten durend filmpje zijn slechts tien seconden overgebleven. De rest van de video zou te heftig zijn.



Halloween begint in Liseberg op zaterdag 2 oktober. Er zijn in totaal vijf spookhuizen en twee scare zones. In de marketing staat haunted house Korthuset centraal, oftewel Het Kaartenhuis.

Regisseur Dennis Petersen maakte een commercial die zich kan meten met de engste horrorfilms. Een clown spreekt het publiek met vervormde stem toe, terwijl zijn collega's hun slachtoffers martelen. We zien onder meer afgeknipte vingers op de grond liggen. Een jonge vrouw die weg probeert te komen, wordt achternagezeten met een bijl. Aan de muren hangen bebloede kaarten, een verwijzing naar het spookhuis in Liseberg.



Korte versie

Dat ging het pretpark iets te ver. In de korte versie zien we alleen de kaarten en horen we de clown praten. De regisseur vindt het jammer dat zijn creatie stevig werd ingekort, maar is toch blij met de film.



"We werken met emoties", laat Petersen weten aan het Zweedse nieuwsblad Resumé. "Je kunt niet zomaar rationeel denken, dan wordt het resultaat saai. De korte film is onderdeel van een creatief proces en daar zijn we allemaal erg trots op." De volledige versie staat wel op YouTube.