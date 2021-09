Pairi Daiza

Belgische dierentuin verzwijgt echte namen van olifanten voor publiek

De olifanten in dierentuin Pairi Daiza heten eigenlijk anders dan het Belgische dierenpark zelf communiceert. Dat onthult zoölogisch directeur Tim Bouts in een interview. De namen die het park deelt met de buitenwereld zijn niet te namen die de verzorgers van Pairi Daiza gebruiken.



Volgens officiële persberichten en uitingen op social media hebben de olifanten in de dierentuin namen als Soraya, Po Chin, Ta Wan, Malee, Luna en Nang Faa. Toch zullen verzorgers die termen nooit in de mond nemen als ze met de olifanten werken. Dat is een bewuste keuze, legt Bouts uit in gesprek met de Vlaamse zender Radio 1.

"De vaste bezoekers kennen natuurlijk wel de namen van de meeste dieren en die proberen dan de aandacht te trekken", aldus de dierenarts. "Het gebeurt eigenlijk heel weinig dat de dieren daarop reageren, behalve de olifanten. Die zouden dat kunnen doen." Om die reden krijgen zij intern andere namen.



Luisteren

"Als de olifanten naar het olifantenbad gaan en ze roepen de naam, dan zou het kunnen dat die olifanten dan eigenlijk uit controle gaan. Daarom gebruiken de verzorgers andere namen voor de olifanten, waardoor ze enkel en alleen naar die namen luisteren."



Pairi Daiza is heel alert op vaste bezoekers die een band denken op te kunnen bouwen met een specifiek dier. Mensen moeten niet vergeten dat het nog altijd gaat om wilde dieren, benadrukt Bouts. Het park wil voorkomen dat er menselijke eigenschappen of emoties toegeschreven worden aan de beesten.



Oppassen

"We proberen dat natuurlijk allemaal onder controle te houden, zodat er niet te veel emotionele banden worden gesmeed. Maar dat is niet altijd mogelijk, want er zijn gewoon bezoekers die zich echt vereenzelvigen met een diersoort. Soms heb je mensen die een stapje verder gaan en dan moeten we daar voor oppassen."