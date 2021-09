Nieuws

Coronamaatregelen verdwijnen in Zweden, maar pretparken houden vast aan beperkte capaciteit

Zweden schrapt vandaag nagenoeg alle coronamaatregelen. Er gelden geen restricties meer voor het aantal personen dat bij elkaar mag komen. Ook is het niet langer nodig om afstand te houden. Toch worden in de Zweedse pretparken nog niet alle beperkingen opgeheven.



Attractieparken als Liseberg in Göteborg en Gröna Lund in Stockholm bijven voorlopig werken met een gelimiteerde capaciteit om grote drukte te voorkomen. Daarom moeten bezoekers ook de komende weken nog vooraf tickets op datum boeken, zodat ze zeker zijn van toegang. In Zweden wordt op dit moment niet gewerkt met test- of vaccinatiebewijzen.

In 2020 bleven de attractieparken in Zweden het hele jaar gesloten omwille van de coronaregels. Begin juni 2021 konden de parken heropend worden, bijna anderhalf jaar na de start van de coronacrisis. Overigens mochten dierenparken vorig jaar wel bezoekers ontvangen.



Quarantaine

Nederlanders die naar Zweden reizen, hebben een vaccinatie-, test- of herstelbewijs nodig. Een negatief testresultaat mag maximaal 72 uur oud zijn. Reizigers hoeven niet in quarantaine na aankomst.