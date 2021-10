Walibi Holland

Deze plannen heeft Walibi Holland met Eddie de Clown in 2021

We gaan Eddie de Clown wel degelijk terugzien tijdens de Halloween Fright Nights in Walibi Holland. Het pretpark publiceerde eerder filmpjes waarin te zien is hoe de mascotte lijkt te vluchten voor een duistere verschijning. Veel fans vreesden dat die verhaallijn na vijftien jaar het einde van de veelbesproken horrorclown zou betekenen.



Een Walibi-woordvoerster wilde er in eerste instantie niet veel over kwijt. Nu is duidelijk dat Eddie de Clown ook in 2021 wel degelijk een onderdeel zal zijn van de populaire halloweenavonden. Hij krijgt echter geen eigen show of meet-and-greet zoals voorgaande jaren, melden ingewijden aan Looopings.

In plaats daarvan zal Eddie rondrijden door het park in een karretje, begeleid door enkele freaks. Volgens het achtergrondverhaal wordt hij op de hielen gezeten door Darkness, het jaarthema van 2021.



Speciale effecten

De slogan van de Halloween Fright Nights - Darkness Takes Over - komt ook terug in de verschillende scare zones. Die kunnen op sommige momenten als het ware overgenomen worden door Darkness, waarbij de verlichting en de muziek uitvalt en het nieuwe personage opduikt met behulp van speciale effecten.



Aanstaande zaterdag staat de eerste halloweenavond van 2021 op het programma. Eddie de Clown zit voorlopig nog opgesloten in zijn schuilplaats, zo blijkt uit beelden van een beveiligingscamera. Op de Walibi-site werd een compilatiefilmpje verstopt.