PortAventura World

PortAventura World gaat bitcoin accepteren als betaalmiddel

In de hotels van het Spaanse PortAventura World kunnen gasten vanaf volgend jaar afrekenen met bitcoin. Daarmee is PortAventura naar eigen zeggen het eerste pretparkresort ter wereld dat cryptovaluta accepteert als betaalmiddel.



PortAventura World heeft zes hotels met in totaal 2300 kamers. Momenteel werkt men aan de software die het mogelijk maakt om de rekening te voldoen met bitcoin. In een later stadium zal het resort mogelijk ook andere cryptomunten aannemen.

Volgens PortAventura is het accepteren van virtuele valuta onderdeel van een bredere ambitie om te innoveren op het gebied van digitalisering. "Met dit soort initiatieven sluiten we aan bij de laatste trends en de behoeftes van onze gasten", legt directeur David Garcia uit. "Dat is essentieel om onze positie als leider in de entertainmentindustrie te verstevigen."



Sleutelen

Andere voorbeelden van dat streven zijn volgens het resort de filmpjes op hun YouTube-kanaal en het voortdurend sleutelen aan de website en app. Ook in de parken zelf worden digitale hulpmiddelen gebruikt om de gastervaring te verbeteren. Tegenwoordig kan men digitaal eten bestellen.