Efteling

Video: ontwerper geeft rondleiding door nieuwe Efteling-bakkerij

Efteling-ontwerper Jeroen Verheij laat zien hoe het gaat met de bouw van eetgelegenheid Bäckerei Krümel. Tegenover familieachtbaan Max & Moritz opent later dit jaar een Duitse bakkerij. In een nieuwe YouTube-video is voor het eerst het interieur zichtbaar.



Verheij bezoekt de bouwplaats van Bäckerei Krümel om te controleren of alles wat hij heeft getekend ook op de juiste manier wordt uitgevoerd. Daarbij toont hij ook verschillende ontwerpen in een 130 pagina's tellende map, waarin alle elementen tot in de kleinste details worden beschreven en afgebeeld.

De bakkerij telt straks 125 zitplaatsen. Daarnaast kunnen nog eens vijftig personen buiten plaatsnemen. De bouw kost zo'n 3 miljoen euro. Het park is achter de schermen al ruim twee jaar met het project bezig, aldus Verheij. Een openingsdatum is nog niet bekend.