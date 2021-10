Kermis

Nieuwe kermisattractie in première in Hilversum: funhouse Après-Ski Party

Op de kermis in Hilversum is komende week een gloednieuwe attractie te vinden: Après-Ski Party, een funhouse van 14 meter hoog. Blikvanger is een dubbele glijbaan waarmee bezoekers vanaf de bovenste verdieping naar beneden kunnen glijden.



Après-Ski Party werd gebouwd door de Italiaanse firma Gosetto, bekend van bijvoorbeeld funhouse Heroes City en spookhuis Haunted Mansion. Men spreekt over "vijf verdiepingen en meer dan veertig tricks". De attractie van exploitant Martin Meijer jr. moet het "ultieme wintersportgevoel" oproepen.

Het gevaarte is 26 meter lang en 7,5 meter diep. De kermis op het Marktplein in Hilversum duurt nog tot en met zondag 24 oktober. Daar staan verder attracties als Around the World XXL, Snow Jet, Hell Raiders, Break Dance en Rainforest.