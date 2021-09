Efteling

Efteling voert Europese ranglijst aan: best bezochte attractiepark in 2020

De Efteling was in 2020 het best bezochte attractiepark van Europa. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd overzicht van de Amerikaanse Themed Entertainment Association (TEA). In de internationale ranglijst - The Global Attractions Attendance Report - komt de Efteling voor het eerst boven de concurrentie uit, dankzij de coronacrisis.



Het Kaatsheuvelse sprookjespark noteerde 2,9 miljoen gasten in 2020, terwijl dat er een jaar eerder nog 5,3 miljoen waren. Hoewel het bezoekersaantal fors daalde door de coronamaatregelen, hadden andere parken in Europa nóg meer last van de beperkingen.

Het bezoekersaantal van Europa-Park in Duitsland kwam vorig jaar bijvoorbeeld uit op 2,5 miljoen, ten opzichte van 5,8 miljoen in 2019. In het Disneyland Park van Disneyland Paris passeerden 2,6 miljoen bezoekers de poorten, een daling van maar liefst 73 procent ten opzichte van de 9,7 miljoen gasten uit 2019. Zo kon de Efteling de eerste plek veroveren.



Walt Disney Studios

Het Walt Disney Studios Park, dat in 2019 al onder de Efteling eindigde, moest vorig jaar genoegen nemen met slechts 1,4 miljoen bezoekers. Eerder waren dat er 5,2 miljoen. De beide Disney-parken samen scoorden in 2020 nog wel meer bezoekers dan de Efteling: 4 miljoen. Tivoli Gardens in Denemarken bleef steken op 1,6 miljoen.



In 2019 waren de twintig best bezochte attractieparken van Europa nog goed voor in totaal 64,5 miljoen bezoekers. Een jaar later bleven daar 22,2 miljoen bezoekers van over, een gemiddelde daling van bijna 66 procent. De grootste daler in Europa was Liseberg in Zweden, waar het bezoekersaantal zakte van 3 miljoen bezoekers in 2019 naar 0 bezoekers in 2020. Het park bleef een heel jaar dicht omwille van de coronabeperkingen.