Nieuws

Versoepelingen in Nederlandse pretparken en dierentuinen: dit verandert er op 25 september

Hoewel de coronacrisis nog niet helemaal voorbij is, kan zaterdag 25 september de boeken in als een belangrijke kentering voor de Nederlandse pretparkwereld. Na maanden van strenge coronamaatregelen mogen de attractie- en dierenparken eindelijk afscheid nemen van beklemmende capaciteitsbeperkingen.



Dankzij nieuwe versoepelingen hoeven bezoekers en medewerkers vanaf morgen geen afstand meer van elkaar te houden. Parken, die sinds het voorjaar van 2020 werkten met een verlaagde maximale capaciteit, kunnen eindelijk weer volledig open. Tegelijkertijd zullen borden, schermen, pijlen, strepen en hekken, die nodig waren om te voldoen aan de coronaregels, de komende dagen en weken langzaam maar zeker overal verdwijnen.

Eén ding verandert voorlopig niet: bijna alle Nederlandse pretparken en dierentuinen houden vast aan verplichte reserveringen, al dan niet met tijdsloten. Die aanpassing is de parken goed bevallen, omdat ze nu vooraf vrij exact weten hoeveel mensen er langs zullen komen. Daar kan de personeelsplanning op aangepast worden.



Bonnefooi

Voor bezoekers betekent het dat ze ook de komende tijd in principe niet meer op de bonnefooi langs kunnen komen, al zullen er op de dag zelf vaak ook nog plekken beschikbaar zijn dankzij de verhoogde capaciteit. De tijd zal leren of verplichte reserveringen ook de komende jaren een blijvertje zijn. In sommige parken, waaronder de Efteling, mogen abonnementhouders straks wél langskomen zonder reservering.



Dat de anderhalvemeterregel wordt losgelaten, wil niet zeggen dat alle attractie- en dierenparken onmiddellijk weer op volle toeren gaan draaien. De komende tijd zullen bezoekersaantallen stapsgewijs worden opgeschroefd, zodat medewerkers aan de situatie kunnen wennen. Bovendien zorgen voortdurende personeelstekorten ervoor dat veel parken ook niet meteen volledig terug kúnnen naar het oude normaal.



Identiteitsbewijs

En hoe zit het dan met coronatoegangsbewijzen? Voor de parken zelf en branchevereniging Club van Elf is het helder: alleen in restaurants met zitplaatsen wordt het tonen van een vaccinatie-, herstel- of testbewijs verplicht voor personen vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar moeten bezoekers ook een geldig identiteitsbewijs laten zien.



De Rijksoverheid zorgde deze week echter voor verwarring door te stellen dat coronabewijzen ook benodigd zijn voor attracties die "onder het evenementenbegrip vallen". Dat zou het geval zijn bij "een voorstelling, optreden, vertoning, feest of festival".



Veiligheidsregio

Hoe dat geïnterpreteerd wordt, zal per veiligheidsregio verschillen. Op dit moment beweren alle Nederlandse parken in ieder geval dat hun bioscopen, theaters of spookhuizen géén losstaande optredens of vertoningen zijn, maar attracties binnen een doorstroomlocatie. Daarom zijn coronabewijzen volgens hen niet nodig.