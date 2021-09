Disneyland Paris

Aangepaste prijzen voor voorrangsservice Premier Access in Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft de tarieven van voorrangsservice Premier Access aangepast. Vijf attracties zijn iets goedkoper geworden. Door gebruik te maken van Premier Access mogen bezoekers een reguliere wachtrij tegen betaling overslaan. Het systeem, dat begin augustus werd gelanceerd, is de vervanger van de gratis FastPass.



Wie zonder te wachten een ritje wil maken in Star Tours: The Adventures Continue of Autopia betaalt nu 5 euro in plaats van 8 euro per persoon. Peter Pan's Flight, Buzz Lightyear Laser Blast en The Twilight Zone Tower of Terror kosten op dit moment 12 euro per persoon in plaats van 15 euro.

Ook voor het overslaan van de wachtrij bij Hyperspace Mountain, Big Thunder Mountain of Ratatouille: The Adventure moet 12 euro afgerekend worden. De bedragen staan niet vast: Disney gaf eerder al aan dat de prijzen kunnen variëren per bezoekdag.



Kritiek

Op social media klinkt vooral veel kritiek op het concept, dat volgens fans veel te duur is. Een gezin met twee ouders en twee kinderen is voor één ritje in Peter Pan's Flight bijvoorbeeld 48 euro kwijt, bovenop de entreeprijs.



Toch is er ook een groot voordeel: doordat momenteel bijna niemand gebruikgemaakt van Premier Access, zijn de reguliere wachttijden bij de attracties een stuk korter dan in de FastPass-tijd. Zelfs bij populaire attracties staan bezoekers op weekenddagen hooguit een half uur in de rij. Doordeweeks zijn de rijen nog korter.