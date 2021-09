Liseberg

92 jaar oude attractie in Zweeds pretpark wordt afgebroken

Pretpark Liseberg in Zweden gaat een historische attractie na maar liefst 92 jaar afbreken. De molen Virvelvinden, geopend in 1929, is komend weekend voor het laatst geopend. Daarna moet de klassieker plaatsmaken voor twee nieuwe attracties.



Virvelvinden kent een rijke geschiedenis. De attractie van het type waltzer werd in de jaren twintig besteld in de Verenigde Staten. Vervolgens stond de ride op meerdere plekken in het park. In 1948 werd de attractie verhuurd aan het Zweedse Malmö Folkets Park, om een jaar later weer terug te keren naar Liseberg.

In de loop der jaren is de nostalgische attractie meermaals gerenoveerd. Zo was de legendarische attractiebouwer Anton Schwarzkopf betrokken bij een grootschalige opknapbeurt in 1969. In 1985 volgde opnieuw een renovatie. Toen werd Virvelvinden ook voorzien van een overkapping.



Bewaren

"We nemen afscheid van een echte klassieker, maar dat is soms nodig om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen", zegt directeur Andreas Andersen. Hij belooft dat het demonteren van de attractie zorgvuldig gebeurt. "We bewaren de onderdelen, omdat ze deel uitmaken van de geschiedenis van Liseberg."



Het is nog niet zeker dat we Virvelvinden helemaal nooit meer terugzien. Mogelijk keert de molen in de toekomst "op één of andere manier" terug, aldus Andersen. Hij wil nog niet zeggen welke nieuwe attracties Liseberg volgend jaar gaat openen. Daarover wordt binnenkort meer bekendgemaakt.