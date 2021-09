Efteling

Video: Duitse celliste neemt videoclip op in de Efteling

De bekende Duitse celliste Raphaela Gromes heeft een videoclip opgenomen in de Efteling. Het Sprookjesbos diende als decor voor haar vertolking van de Sleeping Beauty Waltz van de Russische componist Tchaikovsky. De clip duurt bijna vier minuten.



Er is gefilmd bij het kasteel van Doornroosje, bij de Kikkerfontein op het Herautenplein, bij Draak Lichtgeraakt, bij De Wolf en de Zeven Geitjes en tot slot op het plein voor Symbolica. Gromes werd begeleid door Daniel Dodds op de viool en Julian Riem op de piano.

Het nummer is afkomstig van haar nieuwe album Imagination. De opnames vonden plaats in het voorjaar van 2021, toen het attractiepark gesloten was voor publiek vanwege het coronavirus. Wie goed oplet, ziet in de wachtrij van Symbolica de spatschermen staan.



Disney

De Sleeping Beauty Waltz stamt uit 1889. Bij veel mensen is een deel van de melodie bekend als de soundtrack van de Disney-film Doornroosje uit 1959. Het nummer Once Upon a Dream werd daarop gebaseerd.