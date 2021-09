Nieuws

Definitieve beslissing over Legoland België begin volgend jaar verwacht

De definitieve beslissing over de bouw van een Legoland-pretpark in België volgt waarschijnlijk begin 2022. Dat heeft Willy Borsus laten weten, de Waals minister van Economie en Buitenlandse Handel. Legoland-eigenaar Merlin Entertainments heeft interesse om een Lego-attractiepark uit de grond te stampen in de Waalse stad Charleroi.



De coronacrisis, die de pretparkwereld zwaar getroffen heeft, zorgt wel voor extra onzekerheden. "Desondanks zijn de gesprekken met Merlin altijd doorgegaan", verklaarde Borsus. De afgelopen maanden is er een "gedetailleerd businessplan ontwikkeld" door de Britse groep.

Verder werd er gestart met bodemonderzoeken. Begin volgend jaar moeten de technische studies zijn afgerond, zodat er definitief uitsluitsel gegeven kan worden.



Opties

De minister benadrukt dat de regering andere opties voor het beoogde gebied ook blijft onderzoeken. Het Legoland-project heeft volgens hem momenteel echter de meeste kans van slagen.



Het Belgische Legoland zou het vierde grote Lego-resort in Europa worden, na Legoland Billund in Denemarken (1968), Legoland Windsor in Groot-Brittannië (1996) en Legoland Deutschland (2002). Verder zijn er zes kleinschalige Legoland Discovery Centers.