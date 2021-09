Het Arsenaal Vlissingen

Video: de allerlaatste openingsdag van piratenpretpark Het Arsenaal in Vlissingen

Het Arsenaal in Vlissingen is definitief gesloten. Donderdag 30 september 2021 gaat de boeken in als de allerlaatste openingsdag van het overdekte Zeeuwse piratenpretpark. Van een groots afscheid was geen sprake: slechts een handjevol bezoekers nam de moeite om langs te komen.



Zij konden voor 14,50 euro per persoon nog een laatste keer spelen, vissen bewonderen, roggen aaien, schieten, een piratenhol ontdekken, een film bekijken, exposities bezoeken en schipbreuk lijden. Het Arsenaal wordt na 28 jaar omgebouwd tot een hotel met vijftig kamers, dat in 2023 open moet gaan.

Eigenaar AVV Beheer, een vastgoedbedrijf, ziet daar meer heil in dan in het opknappen van het kleinschalige attractiepark. De 65 meter hoge uitkijktoren - met een kijkplatform op 45 meter hoogte - blijft voorlopig staan. Voor de vissen is een ander onderkomen gezocht.



Walkthrough

De belangrijkste pijlers van Het Arsenaal waren naast de aquaria een heuse simulator van fabrikant Hydraudyne en een walkthrough met griezelige piratendecors: het Piratenhol. De zogenoemde Scheepssimulator stond bij de opening in 1993 nog in het teken van de Titanic. Sinds 2000 draait de attractie om Kapitein Zwartbaard. Zanger Bennie Jolink verzorgde de stem van het hoofdpersonage.