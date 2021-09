Europa-Park

Bekende Nederlandse youtuber lapt mondkapjesregel aan zijn laars in Europa-Park

Eén van de bekendste youtubers van Nederland neemt het niet zo nauw met de regels in Europa-Park. Tijdens een familiebezoek aan het Duitse attractiepark draagt vlogger Gio, goed voor ruim 1,3 miljoen abonnees, geen mondkapje op veel plekken waar dat wel verplicht is. Dat is te zien in zijn laatste twee video's, die enkele dagen tijd al honderdduizenden keren zijn bekeken.



Europa-Park eist dat alle bezoekers van 6 jaar en ouder een mond- en neusmasker dragen in alle binnenruimtes, in alle attracties, in alle wachtrijen en op alle plekken waar het niet mogelijk anderhalve meter afstand te houden, ongeacht hun vaccinatie- of teststatus. Dat moeten medische mondmaskers zijn: chirurgische mondkapjes of maskers van het type FFP2 of (K)N95.

De 22-jarige Gio - voluit Giovanni Latooy - kiest ervoor om niet het goede voorbeeld te geven. In de filmpjes draagt hij zijn mondkapje het grootste gedeelte van de tijd op zijn kin. Ook zijn gezelschap trekt zich weinig aan van de mondkapjesregel.



Disneyland

Het is niet voor het eerst dat Latooy de regels met betrekking tot mondkapjes negeert. Vorig jaar kwam de populaire youtuber al in opspraak toen hij zonder mondmasker door Disneyland Paris liep, terwijl de kapjes daar in coronatijd nagenoeg overal gedragen moeten worden. Dat leverde een hoop commentaar op in de media.