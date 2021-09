Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen pakt Guinness-wereldrecord met tropische kas

Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft een wereldrecord te pakken. De tropische kas Rimbula is opgenomen in het nieuwe boek Guinness World Records 2022, als "het grootste overdekte regenwoud in een dierentuin". De jungle heeft een oppervlakte van maar liefst 16.764 vierkante meter. Dat is exclusief olifantenstal en restaurant.



Rimbula, onderdeel van themagebied Jungola, opende in 2016. De 23 meter hoge kas huisvest tientallen diersoorten, waaronder slingerapen, vleerhonden, ringstaartmaki's en Aziatische olifanten. Er is ook een 300 meter lange boottocht te vinden met de naam Rimbula River. Verder kunnen bezoekers zich vergapen aan meer dan 16.000 tropische planten.

Wat Rimbula ook bijzonder maakt, is het automatische regensysteem in het plafond van de kas. In de zomer krijgen de bomen en planten zes dagen per week water tijdens een nachtelijke regenbui van anderhalf uur. In de winter wordt dat teruggebracht naar drie dagen in de week, vijftien minuten per nacht. De temperatuur in de jungle wisselt van 27 graden in de zomer tot 19 graden in de winter.



Trots

Wildlands-directeur Erik van Engelen is blij met de vermelding in het beroemde boek. "Wij zijn er trots op dat van alle indoor jungles in dierentuinen over de hele wereld, de grootste in Emmen staat", zegt hij.



Het op één na grootste overdekte regenwoud in een dierenpark is onderdeel van Zoo Leipzig in Duitsland, meldt Guinness World Records. De tropische hal Gondwanaland heeft een oppervlakte van 16.500 vierkante meter. Daar leven zo'n 140 diersoorten en 24.000 planten.