Disneyland Paris

Kaartjes voor nieuwjaarsfeest Disneyland Paris kosten 109 euro

Oud en nieuw vieren in Disneyland Paris kost dit jaar 109 euro. Entreebewijzen voor het nieuwjaarsfeest zijn inmiddels verkrijgbaar via de officiële online ticketshop. Daarmee krijgen bezoekers toegang tot de festiviteiten in het Disneyland Park, die van 20.00 tot 02.00 uur duren.



"Dit wordt een oudejaarsavond om nooit te vergeten: entertainment, attracties die de hele avond geopend zijn en als klap op de vuurpijl een spectaculaire vuurwerkshow", laat Disney weten.

Men waarschuwt dat de tickets snel uitverkocht kunnen raken. Wie een kaartje heeft, mag het park op vrijdag 31 december al vanaf 17.00 uur betreden.



Coronasluiting

De toegangsprijs is gelijk aan die van 2019. In 2020 was er geen nieuwjaarsfeest vanwege de coronasluiting van het Disney-resort. Een regulier dagticket voor één park kost normaal gesproken 99 euro per persoon.