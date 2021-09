Leveranciers

Video: nieuwe thrillride van Italiaanse attractiebouwer

Een nieuwe thrillride van de Italiaanse attractiebouwer Zamperla is alleen geschikt voor inzittenden met een sterke maag. De fabrikant ontwikkelde een attractietype met de naam blendez, bestaand uit een horizontale draaiende paal met twee roterende armen eraan.



Aan die armen zitten weer kantelende gondels voor zes personen. In een YouTube-video wordt het concept gedemonstreerd. De leverancier spreekt in de beschrijving over "maximale sensatie op een klein oppervlakte".

De blendez is 15 meter breed en 11 meter lang, met een maximale hoogte van 11 meter. "Dankzij drie verschillende rotaties - twee aangestuurd door motoren en één door zwaartekracht - weet je niet meer wat boven of onder is." Voor passagiers geldt een minimale lengte van 1.20 meter.