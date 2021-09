Boudewijn Seapark

Twee ijsjes gestolen bij inbraak in Boudewijn Seapark

Een 32-jarige man uit Brugge riskeert 37 maanden celstraf vanwege een reeks diefstallen en inbraken. Timothy V. wordt ervan beschuldigd onder meer tien golfclubs en twee ijsjes buitgemaakt te hebben in Boudewijn Seapark, zo melden Vlaamse media.



V. zou tussen 6 en 9 november vorig jaar toegeslagen hebben in het Belgische attractie- en dierenpark in Brugge. Het park was toen gesloten voor publiek. De golfclubs werden teruggevonden in het huis van de man. De ijsjes had hij inmiddels opgepeuzeld.

De zaak kwam aan het rollen toen camerabeelden hem linkten aan een grote inbraak in een lokale supermarkt op 22 december. Daar forceerde V. samen met de 35-jarige Dimitri B. een rolluik. Het duo ging er vandoor met ruim 2600 euro aan boodschappen.



Parket

Beide heren hebben volgens het parket nog veel meer diefstallen op hun kerfstok. Ook B. gaat mogelijk 37 maanden de cel in. Overigens betwijfelt de advocaat van V. of hij daadwerkelijk verantwoordelijk gehouden kan worden voor de inbraken in Boudewijn Seapark. Volgende maand gaat de rechtszaak verder.