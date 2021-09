Efteling

Efteling moet wél coronabewijzen vragen bij attracties, zegt Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie

Over het gebruik van coronatoegangsbewijzen in Nederlandse attractieparken is het laatste woord nog niet gezegd. De Efteling maakte vandaag bekend dat bezoekers wel een vaccinatie-, herstel- of testbewijs moeten tonen bij restaurants, maar niet bij de attracties. Volgens een woordvoerder van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) klopt dat echter niet.



Het NKC verzorgt tijdens de coronacrisis de overheidscommunicatie voor pers en publiek. Coronabewijzen zijn nodig voor "alle binnenlocaties met vermaak", meldt de voorlichter aan Looopings.

"Formeel komt het erop neer dat er in de Efteling voor horeca en binnenattracties wel een coronatoegangsbewijs gevraagd moet worden." Dat geldt uiteraard ook voor de andere attractieparken in Nederland. De Efteling nam vandaag het voortouw in de communicatie met de buitenwereld.



Wetgeving

Het kabinet classificeert pretparken en dierentuinen als doorstroomlocaties, waar coronabewijzen officieel niet verplicht zijn. Technisch gezien klopt dat: volgens de huidige wetgeving mogen doorstroomlocaties geen bezoekers weigeren bij de poort omdat ze geen coronabewijs hebben. Maar voor de binnenlocaties in de parken gelden dus andere regels.



Hoe de parken daarmee omgaan, mogen ze zelf bepalen. Ze kunnen bij de ingang van elke binnenattractie, elke theatervoorstelling en elk restaurant een medewerker neerzetten die QR-codes en identiteitsbewijzen controleert, of werken met polsbandjes die aangeven dat bezoekers gevaccineerd, getest of hersteld zijn.



Gemeente

Een voorlichter van de Efteling reageert verbaasd op de mededeling van het NKC. Het Kaatsheuvelse attractiepark heeft het vandaag aangekondigde beleid afgestemd met branchevereniging Club van Elf en de gemeente Loon op Zand. "Dus dit komt voor ons als een verrassing. We zullende komende dagen moeten bekijken hoe het nu precies zit."