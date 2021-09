Walibi Holland

Walibi-medewerker laat brandalarm afgaan door met deodorant te spuiten

In Walibi Holland is afgelopen weekend een brandalarm afgegaan door een opvallende oorzaak. Zaterdagmiddag rond 14.40 uur moest de Hall of Fame plotseling ontruimd worden. In het complex bevinden zich toiletten, een horecapunt, een souvenirwinkel en de in- en uitgang van achtbaan Xpress: Platform 13.



Het alarm werd niet veroorzaakt door brand of rookontwikkeling, maar door een nietsvermoedende medewerker. Dat melden ingewijden aan Looopings.

Het personeelslid in kwestie spoot deodorant op in een ruimte achter de schermen, pal onder een rookmelder. Daardoor klonk er een luide sirene en moesten alle aanwezige bezoekers geëvacueerd worden. Omdat al snel duidelijk was dat het om een loos alarm ging, kon het gebied al snel weer vrijgegeven worden.