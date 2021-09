Plopsaland De Panne

Britse achtbaankenner over The Ride to Happiness in Plopsaland: 'Absoluut krankzinnig'

De nieuwe achtbaan The Ride to Happiness in Plopsaland De Panne weet ook internationale pretparkfans te bekoren. Pretparkvlogger Shawn Sanbrooke uit Groot-Brittannië is laaiend enthousiast over de spinning coaster. In een video op zijn YouTube-kanaal Theme Park Worldwide komt de bekende achtbaankenner woorden tekort om de attractie de hemel in te prijzen. Als totaalpakket noemt hij het zelfs de allerbeste achtbaan ter wereld.



Sanbrooke reist de wereld over om achtbanen uit te proberen met zijn vriendin. Hij heeft 283.000 volgers. Vanwege de internationale reisrestricties door de coronacrisis duurde het even voordat hij The Ride to Happiness kon testen. De coaster valt behoorlijk in de smaak: al na één ritje noemt hij het "één van de beste achtbanen in Europa, zo niet in de wereld".

"Dit was absoluut ongelofelijk", jubelt de vlogger. "Zo intens! Draaien tijdens de lancering, het was briljant. Ik ben zo blij! Het thema is prachtig, de muziek aan boord maakt de ervaring nog beter. Heel eerlijk: deze achtbaan is absoluut krankzinnig. Dit ding is bizar. Echt ongelofelijk."



Fenomenaal

Sanbrooke had al gelezen dat The Ride to Happiness zeer goed werd ontvangen. "Het komt niet vaak voor dat we uit een attractie stappen die zo opgehemeld is en dat we alsnog uit het veld geslagen zijn. Dit was absoluut fenomenaal."



Na drie ritjes is de Brit zo mogelijk nóg positiever. "Woorden kunnen niet beschrijven hoe geweldig het is. Dit is één van de beste en spectaculairste achtbanen in de wereld. Deze attractie heeft alles, inclusief thema, audio en verlichting."



Lastig

De ervaringsdeskundige roept alle pretparkfans in Groot-Brittannië op om zo snel mogelijk naar Plopsaland te komen. "Dit is een achtbaan die je gewoon moét doen. Ik weet dat het lastig is om te reizen op dit moment, maar het is de moeite. Dit is dé achtbaan, je moet hier naartoe."



Uiteindelijk maakt Sanbrooke vijf ritjes. "Als je het hele pakket bekijkt, is het waarschijnlijk de beste achtbaan ter wereld. Ik ben nog steeds in shock. Dat ik sprakeloos ben, is zeldzaam. Naar deze achtbaan keek ik dit jaar het meest uit en het stelde niet teleur. Het was absoluut episch. Briljant. Elk ritje is weer anders."



Souvenirs

Is er dan niets negatief aan de attractie? Toch wel: de vlogger is niet te spreken over de prijzen van de souvenirs in de winkel bij de uitgang. Daar worden Tomorrowland-shirts en -petten verkocht voor 39,99 euro. Een trui kost zelfs 74,99 euro. "Dat is bizar. Je betaalt voor het merk."