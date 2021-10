Walibi Holland

Walibi-attractie NeuroGen blijft dicht in 2021, ondanks versoepelen coronaregels

Walibi Holland gaat virtualreality-attractie NeuroGen dit jaar niet meer in gebruik nemen. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. De in 2017 geopende VR-beleving is al bijna twee jaar dicht vanwege de coronamaatregelen. Anderhalve meter afstand houden bleek er niet mogelijk.



Medewerkers moeten immers VR-headsets opdoen bij de bezoekers. Nu de landelijke coronaregels versoepeld zijn en afstand houden niet meer nodig is, zou de attractie in theorie heropend kunnen worden. Toch gaat dat in 2021 niet meer gebeuren.

"Zo vlak voor Halloween, met alle voorbereidingen die daarbij komen kijken, was er niet genoeg tijd meer om de attractie weer volledig op te starten", aldus de Walibi-voorlichtster. "Maar volgend seizoen gaat NeuroGen gewoon weer open als vanouds."



Hersencapaciteit

Het verhaal achter NeuroGen gaat over een Amerikaanse dokter die zijn patiƫnten 20 procent meer hersencapaciteit belooft. De behandeling loopt echter verkeerd af, waardoor plotseling angstaanjagende herinneringen van iemand anders in beeld komen.



Zo worden bezoekers onder meer geconfronteerd met een rampzalige drugstrip en een naargeestig auto-ongeluk. De VR-attractie is onderdeel van hetzelfde complex als spookhuis The Clinic, dat deze maand opengaat als horror-restaurant.