Efteling

Op deze plekken gaat de Efteling om een coronabewijs vragen

Coronatoegangsbewijzen zijn vanaf 25 september niet nodig om de Efteling binnen te komen, maar bezoekers moeten op sommige plekken wel een vaccinatie-, test- of herstelbewijs laten zien. Dat geldt voor negen restaurants in het attractiepark, met uitzondering van de terrassen.



De CoronaCheck-app wordt verplicht bij de eetgelegenheden Het Wapen van Raveleijn, Het Witte Paard, Pinokkio's Pizza & Pasta Restaurant, Polles Keuken, Panorama, 't Poffertje, Fabula Restaurant en De Vrolijke Noot. Bij Panorama geldt de regel zowel voor het à la carte-restaurant als het gelijknamige zelfbedieningsrestaurant ernaast.

Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar moeten bezoekers ook een identiteitsbewijs kunnen tonen. "Uiteraard is het ook mogelijk om eten en drinken af te halen bij de verschillende afhaalhoreca in het park", meldt de Efteling.



Bioscopen

Verder zal met coronatoegangsbewijzen gewerkt worden bij alle horecalocaties in het Efteling Hotel en de vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land. Bij attracties en shows in het park gaat de Efteling niet vragen om een coronabewijs. Opvallend genoeg moet dat in de rest van Nederland wel bij theatervoorstellingen en bioscopen.



Voor theatershow Caro in het Efteling Theater geldt een uitzondering, omdat die voorstelling losstaat van een bezoek aan het attractiepark. Er moeten aparte tickets voor gekocht worden. Toeschouwers mogen straks alleen naar binnen op vertoon van een coronabewijs. In de zaal kunnen dan alle plaatsen benut worden.