Efteling

Efteling-abonnees hoeven niet meer te reserveren vanaf 25 september

Abonnementhouders van de Efteling kunnen opgelucht ademhalen. Na maanden waarin het behoorlijk lastig was om een plekje te reserveren voor het attractiepark, vervalt de verplichting om een bezoekdatum vooraf vast te leggen. Vanaf zaterdag 25 september hebben abonnees geen reservering met een tijdslot meer nodig om binnen te komen.



Op die datum verdwijnt in Nederland de anderhalvemeterregel die in het leven was geroepen vanwege het coronavirus. De capaciteit van attractie- en dierenparken kan daardoor weer richting het oude niveau. Karretjes mogen weer volledig gevuld worden en in wachtrijen kunnen strepen, hekken, borden en schotten weggehaald worden.

Voor dagbezoekers met een los entreebewijs blijft het reserveren van een dagje Efteling voorlopig wel noodzakelijk. "Hiermee zorgen we voor een betere spreiding bij de hoofdentree", laat de Efteling weten. "Het advies van de overheid is namelijk nog steeds om afstand te houden."



Medewerkers

Die verplichting geldt dus niet langer voor abonnementhouders. Ook Efteling-medewerkers hoeven geen reservering te plaatsen als ze in hun vrije tijd een dagje naar het park willen. En er verandert meer: de Stoomtrein stopt straks weer op beide stations en de wachtrijen voor single riders gaan weer open.



De Efteling gaat het maximale bezoekersaantal niet onmiddellijk terugbrengen naar het oude niveau van vóór de coronacrisis. "We gaan de maximale capaciteit de komende tijd langzaam opbouwen, zodat gasten en medewerkers kunnen wennen aan de nieuwe situatie."