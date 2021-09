Efteling

Efteling-componist Ruud Bos in het zonnetje gezet met oeuvreprijs

Ruud Bos heeft afgelopen maandag de Buma Oeuvre Award Multimedia gekregen. Tussen 1984 en 1998 was hij huiscomponist van de Efteling. Daarnaast schreef de 85-jarige Bos muziek voor vele artiesten, films en televisieseries.



Wie een bezoek brengt aan de Efteling kan niet om Bos heen. Hij verzorgde de muziek van attracties als Fata Morgana, Droomvlucht, Villa Volta en Vogel Rok. Zijn eerste werk voor het park is te horen in Carnaval Festival.

Cabaretier Toon Hermans bedacht het bekende melodietje en vroeg zijn vaste arrangeur Bos om dat verder uit te werken. In 2000 kwam er een einde aan de samenwerking toen de Efteling zijn voorstel voor nieuwe parkmuziek afwees.



De Fabeltjeskrant

Bos schreef ook de deuntjes van bekende televisieseries als Bassie & Adriaan en De Fabeltjeskrant. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de soundtrack van diverse films, waaronder Ik ben Joep Meloen en De Zeemeerman. Verder werkte hij met Gerard Cox, Willeke Alberti en vele andere artiesten.



"Het is bijna ondenkbaar dat je als Nederlander nog nooit een compositie van Ruud Bos gehoord hebt", zegt Buma/Stemra-directeur Bernard Kobes. "Zelfs jonge generaties kunnen nog van zijn werk genieten. Iemand die zo lang op dit niveau kan werken, hoort zonder twijfel thuis in het rijtje winnaars van de Buma Oeuvre Award Multimedia." In 1982 won Bos al de Buma Gouden Harp.