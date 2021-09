Dolfinarium

Felle kritiek op Dolfinarium in dagblad Trouw: 'Doorzichtige marketingtruc'

Lezers van dagblad Trouw hebben deze week felle kritiek kunnen lezen op het Dolfinarium in Harderwijk. De krant publiceerde maandag een opiniestuk van dierenactiviste Sanne Kuijpers. Volgens de campagnemanager van World Animal Protection Nederland wordt het zeedierenpark de hand boven het hoofd gehouden door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.



In het verhaal noemt Kuijpers het gevangen houden en kunstjes laten doen van dolfijnen "een in essentie failliete tak van entertainment". Minister Carola Schouten geeft het Dolfinarium daar volgens de activiste alle ruimte voor. Het park voldoet al jaren niet aan de voorwaarden voor een dierentuinvergunning, maar heeft tot 2029 de tijd om daar verandering in te brengen.

In haar stuk mag Kuijpers de bekende kritiek op het Dolfinarium herhalen. Zo is contact tussen bezoekers en dieren nog altijd toegestaan, zolang maar duidelijk wordt gemaakt dat dolfijnen wilde beesten zijn.



Onbegrijpelijk

Verder kraakt de schrijfster het idee dat het Dolfinarium zou bijdragen aan soortbehoud. De tuimelaars die er rondzwemmen worden namelijk niet met uitsterven bedreigd. Soorten die het wél moeilijk hebben, zijn in Harderwijk niet te vinden. "Alle praat over soortbehoud is een doorzichtige marketingtruc en greenwashing. Het is onbegrijpelijk dat de minister zich hiervoor blijft lenen."



Ook doet het park volgens Kuijpers geen moeite om in gevangenschap gefokte dieren terug te zetten in het wild. Bovendien betwijfelt ze of dat überhaupt mogelijk is. Ze roept op tot wetgeving die entertainment met dolfijnen in gevangenschap verbiedt. Een fokverbod zou volgens de activiste een goede eerste stap zijn. Sommige andere landen hebben al zo'n verbod of zijn daarmee bezig.