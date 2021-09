Energylandia

Eigenaar Energylandia maakt plannen voor tweede pretparkresort, melden Poolse media

Krijgt het Poolse pretpark Energylandia binnenkort een tweede vestiging? Volgens Poolse media maakt de eigenaar van Energylandia plannen voor een gloednieuwe toeristische trekpleister met de werktitel Energy Resort. De bestemming moet komen te liggen in Walbrzych, een stad in Zuidwest-Polen.



Men heeft een terrein op het oog dat eigendom is van brandstofbedrijf Eko Carbo-Julia. Er zou al een intentieverklaring zijn getekend. Voor Walbrzych zou de komst van het resort een broodnodige financiële oppepper kunnen betekenen. De regio is in verval geraakt sinds de sluiting van mijnen in de jaren negentig.

Voor het attractiepark wordt naar verluidt gedacht aan themagebieden rond bijvoorbeeld Egypte en Italië. Verder wordt gesproken over de komst van een hotel met restaurants in de stijl van New York in de jaren twintig, een vakantiepark en een waterpark. Via een Poolse nieuwssite lekten afbeeldingen uit afkomstig uit een promotiefilm.



Handelsnaam

Een woordvoerder van Energylandia ontkent dat het toekomstige project iets met het bestaande park te maken heeft. Wel is de handelsnaam Energy Resort op 23 juni 2021 geregistreerd als bedrijfsnaam in het Poolse handelsregister, in de categorieën hotels, horeca, musea en parken. Energylandia-manager Klaudia Goczal wordt vermeld als voorzitter van de raad van bestuur.



Energylandia opende in 2014 in het Poolse Zator, op zo'n drieënhalf uur rijden van waar het nieuwe park moet komen te liggen. In de afgelopen jaren is Energylandia uitgegroeid tot het attractiepark met de meeste achtbanen in Europa: er staan er maar liefst zeventien.



Discotheken

De eigenaar van het park bezit ook discotheken en een energiedrankmerk: Energy 2000. Verder maakt de directie al jaren slim gebruik van Europese subsidies voor het stimuleren van toerisme in de regio. Het is de bedoeling om binnen afzienbare tijd hotels toe te voegen.