Bobbejaanland

Bobbejaanland viert Halloween met twee nieuwe spookhuizen: Texas Butcher en Corp

Bobbejaanland presenteert in 2021 twee nieuwe spookhuizen tijdens het halloweenseizoen. Naast de bestaande haunted houses Yummy, Bazaar Bizarre en Sonar kunnen bezoekers dit jaar de spookhuizen Texas Butcher en Corp ontdekken. Verder komen er vijf scare zones en vijf avondopenstellingen.



Directeur Yves Peeters benadrukt dat het Vlaamse attractiepark vorig jaar al geïnvesteerd heeft in "indrukwekkende decors en prachtige kostuums voor drie nieuwe scare zones", goed voor een "complete metamorfose" van het park. Toen moesten de poorten echter vroegtijdig gesloten worden vanwege corona.

Nu komt het einde van de coronacrisis langzaam maar zeker in zicht. Peeters: "Stilaan krijgen we onze vrijheden terug. Daarom hebben we besloten om de geplande investeringen uit te voeren en onze bezoekers te laten genieten van het grootste evenement van het jaar."



Slager

Spookhuis Texas Butcher wordt gebouwd in themagebied Cowboy Town, waar in het verleden het Nightmare Motel te vinden was. Waaghalzen krijgen een rondleiding achter de schermen van een "unieke slager". Corp verschijnt naast achtbaan Speedy Bob. Dat wordt geen klassiek doorloopspookhuis, benadrukt Bobbejaanland.



Het achtergrondverhaal gaat over een genetisch gemodificeerd beest dat tot leven is gewekt door bio-ingenieurs. "Veilingsmeester Valentin laat hem graag aan een bende malafide handelaars zien. Maar is dat wel veilig?" Bobbejaanland belooft een meeslepende ervaring van zo'n tien minuten, waarbij de gasten moeten ontsnappen aan het beest.



Monkey Clan

Voor de decors wordt samengewerkt met de gespecialiseerde firma Kabuki. Corp is een concept van animatiebedrijf Fabrique Fantastique. De vijf scare zones heten Toxic Waters, Plaza de los Muertos, Monkey Clan, Circus Carnivale en Voodoo Bayou.



In themadeel Adventure Valley wordt het muzikale spektakel Bansoeli Beats opgevoerd, terwijl in Land of Legends dj's optreden. Voor kinderen is er een show gebaseerd op de animatieserie Ridder Muis. Spookhuis Welp, dat in 2018 en 2019 te beleven was, keert niet terug.



Vuurwerkshow

Halloween in Bobbejaanland vindt plaats op veertien dagen tussen zaterdag 23 oktober en zondag 7 november. Op zaterdag 30 en zondag 31 oktober en woensdag 3, vrijdag 5 en zaterdag 6 november is het park open tot 21.00 uur. Tijdens de eerste twee avondopenstellingen is er ook een vuurwerkshow.