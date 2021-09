Walibi Holland

Walibi Holland bevestigt: geen coronabewijzen bij Halloween Fright Nights 2021

De kogel is door de kerk: Walibi Holland gaat niet werken met coronatoegangsbewijzen tijdens Halloween. Het was de bedoeling om bij de evenementen Halloween Spooky Days en Halloween Fright Nights dit jaar van elke bezoeker een vaccinatie-, hertel- of testbewijs te vragen. Nu is besloten om daar toch van af te stappen.



In Nederland zijn dergelijke coronabewijzen vanaf 25 september verplicht voor evenementen, festivals, optredens en feesten, zo valt te lezen op de website van de overheid. Het populaire halloweenfestival van Walibi lijkt aan die eisen te voldoen. De Walibi-directie beweert echter dat van een festival, feest of evenement geen sprake is, omdat er geen evenementenvergunning voor aangevraagd hoeft te worden.

Dat gaat ongetwijfeld voor scheve gezichten zorgen bij de evenementenbranche als er straks beelden naar buiten komen van feestende mensenmassa's en optredens in een festivalsetting tijdens de Halloween Fright Nights. Toch durft Walibi de stap aan.



Medewerkers

Looopings kon vorige week al melden dat de intentie er was om het halloween-evenement in oktober door te laten gaan zonder Testen voor Toegang. Na overleg met de autoriteiten is die ommezwaai definitief. Medewerkers zijn al op de hoogte gebracht, bezoekers en abonnementhouders ontvangen binnenkort meer uitleg.



Walibi had al aangekondigd dat anderhalve meter afstand houden niet nodig zou zijn tijdens Halloween, juist dankzij de CoronaCheck-app. Nu de anderhalvemeterregel in heel Nederland wordt opgeheven, hoeft dat al niet meer vanaf 25 september. Het vooraf reserveren van een bezoekdatum blijft tot nader order wel noodzakelijk. Ook houdt Walibi tot de start van Halloween vast aan de verplichte virtuele wachtrij bij negen grote attracties.