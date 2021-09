Plopsaland De Panne

Studio 100-baas Gert Verhulst verdedigt Plopsaland-ballon van 8 euro

8 euro is een prima prijs voor een heliumballon in een pretpark. Dat zegt Gert Verhulst, mede-eigenaar van Plopsaland-moederbedrijf Studio 100, in een kritisch interview met dagblad De Morgen. Verhulst werd door journalist Joël De Ceulaer de hemd van het lijf gevraagd, onder meer over de prijzen in de Plopsa-pretparken.



"Ik ben toch al een paar keer gechoqueerd geweest in Plopsaland", zo hield de interviewer Verhulst voor. "Ik heb er ooit een ballon gekocht voor een 4-jarige, en die ballon kostte 8 euro." De Studio 100-oprichter vindt dat geen exorbitant bedrag. Zijn reactie: "Wat koop je daar tegenwoordig nog voor?"

De Ceulaer daarop: "Voor mensen met een klein budget is zo'n trip naar Plopsaland een aderlating. Wat mij ook opviel, is dat het favoriete huisje van de kinderen - de woonst van Kabouter Plop - toevallig juist de winkel is met al het speelgoed."



Disneyland

Maar volgens Verhulst kan het allemaal nog veel erger. "Bent u al ooit in Disneyland geweest? Daar staan de attracties in de winkel. Dat is zo typisch Vlaams, vind ik, om dat zo onder de loep te nemen."



Terug naar de ballon: die is in andere parken een stuk duurder, beweert de bekende Vlaming. "Geloof me, in vergelijking met alle andere grote parken in de wereld mag u blij zijn met 8 euro voor die ballon. Alles kost geld. Als u een laag inkomen hebt en u wilt een nieuwe Mercedes, is dat ook lastig."



Sesamstraat

Studio 100 krijgt regelmatig het verwijt te veel te focussen op het verkopen van kinderproducten. Volgens Verhulst kan het allemaal nog veel erger. "Zullen we samen eens naar een speelgoedwinkel gaan en de meters tellen die wij in beslag nemen in vergelijking met pakweg Sesamstraat? Dan zult u zien dat het bij ons helemaal niet uit de hand is gelopen."



Maar is het echt nodig om Samson-worst te verkopen bij de slager en Plop-vitamines bij de apotheek? Daarop slaat Verhulst terug naar de journalist. "Als het niet nodig was, zou niemand het kopen en zou het niet meer bestaan. Behalve water en brood heeft een mens trouwens totaal niets nodig om in leven te blijven. Zelfs uw gazet is totaal niet nodig. U hebt vast heel wat idealen, maar finaal bent u alleen maar bezig met het vullen van de zakken van uw eigenaars."