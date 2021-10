Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Foto's: nieuwe theatershow met mysterieuze mol in Attractiepark Slagharen

Een nieuwe theatershow in Attractiepark Slagharen staat in het teken van een mysterieuze mol. In het Overijsselse pretpark wordt vanaf vandaag de muzikale familievoorstelling Het Mirakel van Wishaka vertoond. Daarin doen Slagharen-mascottes Randy en Rosie - twee wasberen - een wens.



Als Randy zijn wens hardop uitspreekt, gaat het mis. Dat brengt namelijk ongeluk. Met hulp van Farmer Frank gaan Rosie en sheriff Sam op zoek naar een oplossing. Die vinden ze diep onder de grond, waar de mol Wishaka blijkt te wonen. Hij is de enige die wensen kan terugdraaien.

De show, geproduceerd door entertainmentbedrijf Aniba, is tijdens het herfst- en winterseizoen meermaals per dag te zien in de Musical Hall. Er werden verschillende nieuwe liedjes voor geschreven. In het theater is het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht.



Wensboom

Het verhaal hangt samen met Western Wish Fall, het herfstfestival van Slagharen. Op het Fonteinplein is een grote wensboom te vinden waar bezoekers hun wens kunnen achterlaten. Het insturen van een wens kan ook online. Slagharen laat regelmatig een wens in vervulling gaan.