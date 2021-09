Kermis

Inzamelingsactie voor vrouw die ernstig gewond raakte bij kermisongeluk

Er is een inzamelingsactie gestart voor de 20-jarige Chloe Austin. De vrouw raakte op zaterdag 28 augustus ernstig gewond tijdens een kermisongeluk in het Britse Barrow-in-Furness. Ze ligt nog altijd in het ziekenhuis.



Het incident vond plaats tijdens het Fudstock-festival in Cavendish Park. Austin zat in een attractie van het type sizzler, met snel ronddraaiende karretjes. Het is nog niet duidelijk wat er precies misging.

De toestand van de vrouw wordt omschreven als ernstig, maar stabiel. De inzamelingsactie is bedoeld om Austins ziekenhuisrekeningen te kunnen voldoen. Men hoopt uiteindelijk 20.000 pond op te halen. Dat is omgerekend ongeveer 23.000 euro. Dinsdagochtend stond de teller op zo'n 2255 pond.



Berg

Op 17 oktober beklimmen de organisatoren van Fudstock en beveiligers van LRM Security de berg Scafell Pike. Ze hopen op die manier extra geld in te zamelen voor het slachtoffer.



Naast Austin raakte ook een 20-jarige medepassagier gewond en een 51-jarige vrouw die naar de attractie stond te kijken. Zij zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. De lokale autoriteiten zijn een grootschalig onderzoek begonnen naar de toedracht van het incident. Dat neemt vermoedelijk meerdere maanden in beslag.