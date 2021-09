Plopsaland De Panne

Extra wapen in strijd tegen personeelstekort Plopsaland: flyers op auto's

Plopsaland De Panne blijft naar manieren zoeken om aan genoeg personeel te komen. Het Vlaamse attractiepark kampt met een enorm tekort aan medewerkers. Nu probeert men potentiƫle werknemers over de streep te trekken door flyers achter de laten op de parkeerplaats.



Wie een dagje in Plopsaland is geweest, kan na afloop een flyer aantreffen onder de ruitenwissers van zijn of haar auto. "Een centje bijverdienen? Solliciteer!", valt daarop te lezen. "Voor de verschillende afdelingen zoeken we 2500 studenten."

Er zijn onder meer personeelsleden nodig voor de attracties, de kassa's, de ticketcontrole, de winkels, de restaurants en het entertainment. De flyer verwijst naar de website plopsajobs.be voor meer informatie. Solliciteren kan direct via het e-mailadres [email protected]



Gesloten

Eerder maakte Plopsaland al bekend dat iedereen met interesse in een baan zich doordeweeks zonder afspraak kan melden op kantoor. Er volgt dan direct een kennismakingsgesprek. Vanwege het personeelstekort moeten eetgelegenheden in het park regelmatig gesloten blijven.