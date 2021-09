Karls Erlebnis-Dorf Zirkow

Grote brand verwoest eetgelegenheid in Duits pretpark

Het Noord-Duitse pretpark Karls Erlebnis-Dorf Zirkow is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door een grote brand. Daarbij brandde een eetgelegenheid in het attractiepark, de zogenaamde Dorfgrill, volledig af. De schade bedraagt naar schatting 150.000 tot 200.000 euro.



Het afgebrande gebouw wordt omschreven als een buitensnackbar met een oppervlakte van 6 bij 20 meter. De brandweer werd rond 05.30 uur opgeroepen. In totaal kwamen zo'n vijftig brandweerlieden ter plaatse. Er vielen geen gewonden.

Omliggende bouwwerken en attracties raakten niet beschadigd. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Volgens de eerste bevindingen was er sprake van een technisch mankement bij een vriezer.



Opruimen

Ondanks de brand ging Karls Erlebnis-Dorf Zirkow vandaag wel gewoon open voor publiek. Het park zoekt naar een alternatief voor de afgebrande horecalocatie. In een Facebook-bericht worden alle hulpverleners bedankt voor hun inzet. "We zijn meteen begonnen met opruimen. Natuurlijk gaan we een mooie nieuwe Dorfgrill voor jullie bouwen."