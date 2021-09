Plopsaland De Panne

Foto: Samson-acteur loopt zichzelf tegen het lijf in Plopsaland

Acteur Walter Baele (57) heeft voor een komisch moment gezorgd in Plopsaland De Panne. Baele speelt al jaren de rol van de hysterische gemeentesecretaris Eugène Van Leemhuyzen in de tv-series Samson & Gert en Samson & Marie. Tijdens een bezoek aan het Vlaamse pretpark kon hij het niet laten om te poseren naast een levensgroot bord van Van Leemhuyzen.



Dat is sinds kort te vinden op het entreeplein van Plopsaland, bij een busje gebaseerd op de campingbus uit Samson & Marie. Naast Van Leemhuyzen worden daar ook hoofdrolspeelster Marie Verhulst, Koen Crucke (Alberto Vermicelli) en Walter De Donder (de Burgemeester) afgebeeld.

"En wie komen Walter en kleindochter Mila tegen in Plopsaland?", meldt Baele bij een foto op Twitter. "Opgelet, hij heeft zijn pilletjes nog niet ingenomen", reageert het officiële Plopsa-account met een knipoog.



Musical

Momenteel speelt Baele in de Studio 100-musical Daens. Overigens was de acteur vorige week ook al aanwezig in Plopsaland, toen om als Van Leemhuyzen een Studio 100-feestavond voor volwassenen op te luisteren.