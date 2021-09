Plopsaland De Panne

Moah seg! Marie Verhulst krijgt plekje in Samson-gebied Plopsaland

Marie Verhulst, het nieuwe baasje van Studio 100-hond Samson, heeft een vaste plaats ingenomen in Plopsaland De Panne. Het Samson & Gert-themagebied in het Vlaamse attractiepark werd eerder dit jaar getransformeerd tot een Samson & Marie-zone, met aangepaste vlaggen en borden. Dit weekend verscheen ook een groot Marie-standbeeld.



Het decorstuk kreeg een plekje in de kiosk op het Kermisplein. Daarnaast staan al sinds jaar en dag beelden van Samson en zijn originele baas Gert Verhulst. Die zijn blijven staan. Ondanks het stoppen van Samson & Gert verdwijnt de Studio 100-oprichter voorlopig dus niet uit Plopsaland.

Een vergelijkbaar beeld van Marie was al te vinden in de lobby van het nieuwe Plopsa Hotel, tussen andere bekende Studio 100-karakters.



Personages

Verder is op het entreeplein van Plopsaland een busje te vinden dat gebaseerd werd op de campingbus uit de tv-serie Samson & Marie, omringd door borden met bekende personages uit de serie.