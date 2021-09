Kermis

Foto's: één van de grootste kermissen van de Benelux staat in Hasselt

Kermisliefhebbers kunnen deze week terecht in de Belgische stad Hasselt. Daar is tot en met zondag 26 september één van de grootste kermissen van de Benelux te vinden, in coronatijd althans. Op het kermisterrein staan ruim 160 verschillende attracties en kramen.



De opvallendste namen zijn Air Maxx, Big Splash-Tiki Surf, Canyon, Deca Dance, Free Style, Maxi Move, See Sturm Bahn, Shaker, Showtime XXL, Speed XXL, Techno Power, Villa Chaos, Wild Mouse en XXL.

Drie grote attracties zijn afkomstig uit Nederland: Snow Jet, Dragon Family Coaster en No Limit. De kermis in Hasselt is dagelijks geopend tot 00.00 uur. Alleen op de laatste dag sluiten de attracties om 23.00 uur. Het dragen van mondkapjes wordt aangeraden op drukke plekken.