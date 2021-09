Disneyland Paris

Video: honderden halloweendecoraties Disneyland Paris staan klaar

Disneyland Paris maakt zich op voor de halloweenperiode. Onderdeel van het jaarlijkse halloweenfestival in de Disney-parken is de toevoeging van vele honderden halloweendecoraties. In een nieuwe YouTube-video wordt getoond waar alle rekwisieten zijn opgeslagen.



De eerste helft van het 23 minuten durende filmpje draait om het atelier waar Disney-decoraties geproduceerd en gerestaureerd worden. Op dit moment werken specialisten bijvoorbeeld aan het opknappen van de walkthrough Les Mystères du Nautilus en de lampen in Sleeping Beauty Castle.

Vervolgens toont men de gigantische opslagruimte waar decorstukken klaarstaan om in de parken geplaatst te worden. Dat gebeurt 's nachts, om bezoekers niet tot last te zijn. Het neemt ongeveer een maand in beslag om alle halloweendecoraties op hun plek te zetten.



Maleficent

Disney's Halloween Festival 2021 duurt van vrijdag 1 oktober tot en met zondag 7 november. Naast de aangepaste decors zorgt Disney voor meet-and-greets met Disney-schurken en een miniparade met de vuurspuwende draak Maleficent. Grootschalige shows zijn vanwege de coronamaatregelen nog geen optie.