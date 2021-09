Europa-Park

Nu al aanpassingen bij omstreden Europa-Park-attractie, volledige renovatie in 2022

Europa-Park heeft verschillende kleine aanpassingen doorgevoerd bij de Dschungel-Floßfahrt, de omstreden boottocht in het controversiële themagebied Abenteuerland. Enkele zwarte personages zijn vervangen door witte figuren. Voor 2022 staat een grote renovatie op de planning.



Dschungel-Floßfahrt en de rest van Abenteuerland liggen al langer onder vuur vanwege racistische clichés. Volgens tegenstanders zou het parkdeel de koloniale tijd verheerlijken, door witte mensen te portretteren als superieure ontdekkingsreizigers en zwarte personen als lompe primitievelingen.

Europa-Park neemt de beschuldigingen serieus. Men geeft toe dat het gebied, ontwikkeld in de jaren zeventig, anno 2021 niet meer door de beugel kan. "Sommige scènes van één van onze oudste attracties kunnen binnen de huidige maatstaven verkeerd worden geïnterpreteerd", geeft een woordvoerder toe in gesprek met dagblad Stuttgarter Zeitung.



Sneller

Het management benadrukt dat er voor racisme en discriminatie geen plaats is in Europa-Park. Naar aanleiding van alle commentaren heeft het park besloten om de attractie volledig opnieuw te ontwerpen. Dat gebeurt sneller dan aanvankelijk gepland, namelijk al in 2022.



Dit zomerseizoen zijn alvast enkele pijnpunten aangepakt, door individuele figuren te vervangen. Zo werd een donkere man hangend aan een kabelbaan met een aapje ingeruild voor een wit karakter. Hetzelfde gebeurde met een zwarte man die in een boom klimt.



African Queen

Europa-Park heeft nog niet bekendgemaakt hoe Abenteuerland er in 2022 precies uit komt te zien. Afgelopen voorjaar werd eetgelegenheid Colonial Food Station al hernoemd naar Adventure Food Station. De Dschungel-Floßfahrt stamt uit 1978. Drie jaar eerder opende de naastgelegen rondvaartboot African Queen.