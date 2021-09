Drouwenerzand Attractiepark

Halloween in Drouwenerzand: 22,50 euro inclusief eten, drinken, spookhuizen en vuurwerkshow

De bekende all-inclusive-formule van het Drentse attractiepark Drouwenerzand geldt ook tijdens halloweenavonden. Voor 22,50 euro krijgen bezoekers een hele dag toegang inclusief onbeperkt eten, drinken, spookhuizen, een parade, scare zones en een vuurwerkshow.



In 2020 waren er geen halloweenactiviteiten vanwege het coronavirus. Dit jaar viert Drouwenerzand Halloween op alle zaterdagen in oktober, plus woensdag 20 oktober. Het familiepark is dan open van 13.00 tot 21.00 uur. De twee haunted houses, geopend vanaf 14.00 uur, heten Freek's Nightmare en Freek's Motel.

Om 18.00 uur komt een Griezelparade voorbij. Daarna verspreiden de griezels zich over de scare zones Deranged Campsite en Passage. Verder voegt men acteurs toe aan het bestaande spookhuis, dat wordt omgedoopt tot Scary Inferno. De avonden worden afgesloten met een vuurwerkspektakel.



Pompoenen

Kinderen in de basisschoolleeftijd ontvangen ook een zakje met lekkers, een tegoedbon voor een oliebol en een stempelkaart voor drie gratis spellen. Tot 17.00 uur kunnen zij zich gratis laten schminken. Daarnaast is het mogelijk om pompoenen uit te hollen.