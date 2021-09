Movie Park Germany

Halloween 2021 in Movie Park Germany: nieuw horrorparcours en vernieuwde walkthrough

Movie Park Germany telt af naar de 23e editie van het populaire Halloween Horror Festival, dat op vrijdag 1 oktober van start gaat. Vandaag werd het volledige programma van 2021 bekend, met als hoogtepunten het nieuwe horrorparcours Acid Warrior en de vernieuwde walkthrough Fear Forest - Path of Witches.



Acid Warrior wordt omschreven als een interactieve beleving waarbij bezoekers achterna gezeten worden door zombies. Om te ontsnappen aan de apocalyps moeten ze generatoren activeren die ervoor zorgen dat er antistoffen geproduceerd kunnen worden. Het thema hangt samen met scare zone Acid Rain.

Wie Acid Warrior aandurft, kan terecht op "de stuntset in Studio 666", zo meldt Movie Park. Er geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. De nieuwe halloweenattractie is de vervanger spookhuis Insidious: Chapter 2, dat te vinden was onder de tribunes van de stuntshow Crazy Cops New York.



Heksenverbrandingen

Verder wordt de walkthrough Campout getransformeerd tot Fear Forest - Path of Witches. In navolging van Toverland (The Witches Forest) en Walibi Holland (Wicked Woods) heeft ook Movie Park nu een eigen bosgebied waar heksen ronddwalen en waar bezoekers moeten ontsnappen aan heksenverbrandingen. Men hanteert een minimumleeftijd van 12 jaar.



De andere spookhuizen Secrets of St. Elmo, The Curse of Chupacabra, Project Ningyo, The Slaughterhouse, Hostel en Circus of Freaks keren terug, net als de scare zones Horrorwood Studios, Acid Rain en The Dead West. Bij Circus of Freaks worden de decors en de route aangepast.



Wachttijden

In het verleden vroeg Movie Park geen extra geld voor de meeste spookhuizen. Vanwege de beperkte capaciteit door de coronacrisis werd er vorig jaar wel gewerkt met aparte tickets. Dat is goed bevallen, vertelt projectmanager Manuel Prossotowicz. "Daarom houden we er dit jaar aan vast. Zo kunnen we kleinere groepen een intensievere ervaring bieden en langere wachttijden voor onze gasten vermijden."



Naast de spookhuizen en scare zones krijgt waterbaan Area 51 - Top Secret dit jaar een halloweenthema. De attractie, vormgegeven als de gelijknamige militaire basis in Nevada, wordt voorzien van pompoenen, slingers en andere halloweendecoraties. Hangende achtbaan MP Xpress wordt net als in 2020 getransformeerd tot een nachtclub, onder de noemer Baboo Twister Express.



Kinderspookhuis

Het Halloween Horror Festival vindt plaats op 23 dagen tussen 1 oktober en 7 november. Van 12.00 tot 17.00 uur zijn er activiteiten voor kinderen, waaronder een strodoolhof en een kinderspookhuis. Het avondprogramma duurt van 18.00 tot 22.00 uur. Tickets voor de halloweenattracties zijn online verkrijgbaar voor 3 tot 6 euro per stuk.



Movie Park werkt tegenwoordig met coronatoegangsbewijzen: bezoekers moeten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd, negatief getest of hersteld zijn. Dat blijft zo tijdens het Halloween Horror Festival.