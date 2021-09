Movie Park Germany

Movie Park Germany opent 42 meter hoge thrillride tijdens Halloween Horror Festival

In Movie Park Germany is tijdens het Halloween Horror Festival een extra thrillride te vinden. Vanaf dinsdag 12 oktober staat de 42 meter hoge kermisattractie Fighter van exploitant Harry P.E. Bruch in het Duitse pretpark. Bezoekers worden rondgeslingerd met een topsnelheid van 130 kilometer per uur.



Fighter is een booster-achtige attractie van het type speed, gebouwd door de Nederlandse fabrikant KMG. Het gevaarte bestaat uit een enorme draaiende arm met aan de weerszijden twee gondels voor elk vier personen.

Het Halloween Horror Festival start op vrijdag 1 oktober. Wie een ritje wil maken in Fighter, zal dus op zijn vroegst anderhalve week later langs moeten komen. Het 23 dagen durende evenement bestaat dit jaar uit zes spookhuizen, drie scare zones, een vernieuwde walkthrough en een nieuw horrorparcours.



Restaurant

Fighter wordt opgebouwd tegenover restaurant Van Helsing's Club, naast de overdekte achtbaan Van Helsing's Factory. De tijdelijke attractie zal ook geopend zijn op reguliere openingsdagen in het najaar, als er geen halloweenavonden op de planning staan.



In coronatijd moet Movie Park drie attracties missen. Dat zijn simulator Time Riders, bioscoop Roxy 4D en simulator The Lost Temple.