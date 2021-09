Efteling

Foto's: Efteling vervangt rieten dak Monsieur Cannibale tijdens transformatie naar Sirocco

De Efteling is bezig met het vervangen van het rieten dak van Monsieur Cannibale. Tijdens het verbouwen van de beroemde attractie wordt ook de volledige rieten dakbedekking vernieuwd. Inmiddels is de kookpottenmolen gestript van alle onderdelen die verwijzen naar het originele thema.



Monsieur Cannibale opende in 1988 zonder overkapping. Om de attractie weerbestendig te maken, voegde de Efteling in 2002 het dak toe. Op dit moment wordt de molen getransformeerd tot een attractie met Sindbad de Zeeman, onder de noemer Sirocco.

Het naastgelegen Avonturen Doolhof is nagenoeg volledig gesloopt, om plaats te maken voor een waterspeelplaats met de naam Archipel. Een bamboehutje dat is blijven staan, wordt eveneens voorzien van een nieuw rieten dak.



Restaurant

De eerste fase van het 2,8 miljoen euro kostende project Wereld van Sindbad moet eind dit jaar af zijn. Op een later moment wordt ook restaurant Panorama opgeknapt en komen er aanpassingen bij de entree van achtbaan Vogel Rok. Hoofdontwerper is Sander de Bruijn.